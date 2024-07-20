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Стала известна сетка турнира в Кицбюэле, где сыграет Павел Котов

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В турнире примет участие один российский теннисист – 60-я ракетка мира Павел Котов.

В матче первого круга Котов встретится с 82-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Берреттини. Встреча состоится 22 июля. Победитель матча во втором круге сыграет с чилийским теннисистом 20-й ракеткой мира Алехандро Табило.

В Кицбюэле также сыграет 19-я ракетка мира представитель Аргентины Себастьян Баэс, который является действующим победителем турнира. В финальном матче соревнований в Кицбюэле 2023 года он обыграл австрийца Доминика Тима.

Грунтовый турнир категории ATP-250 в Кицбюэле пройдёт с 21 по 27 июля. В нём сыграют 24 теннисиста. Общий призовой фонд соревнований составит € 579 320.