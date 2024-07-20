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Александр Зверев вышел в финал турнира в Гамбурге

Александр Зверев вышел в финал турнира в Гамбурге
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.

Гамбург (м). 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 18:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Педро Мартинес-Портеро
49
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Зверев сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Мартинеса-Портеро одна подача навылет при трёх двойных ошибках. Испанец также имел один брейк-пойнт, который реализовать не сумел.

В финале Зверев встретится с французом Артюром Фисом, который в полуфинале оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2.

Фис и Зверев встречались дважды. Оба раза победу праздновал теннисист из Германии.

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