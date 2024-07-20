Две россиянки пробились в финал квалификации турнира в Яссах

Российские теннисистки Софья Лансере и Юлия Авдеева сумели пробиться в финальные матчи квалификации турнира в Яссах (Румыния).

Лансере сегодня, 20 июля, встречалась с румынкой Кристиной Дину. Игра продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась победой россиянки со счётом 1:6, 6:3, 7:5. У Лансере ни одного эйса, 11 двойных ошибок и 7 брейков при 17 брейк-пойнтах. У Дину три эйса, четыре двойные ошибки и также 7 успешных брейк-пойнтов из 17. В решающем раунде квалификации Лансере сыграет с Алёной Фалей (Беларусь).

Авдеева свою игру проводила с другой румынкой Андреей Присэкариу. Счёт — 6:4, 6:7, 6:3. Матч длился 2 часа 45 минут. Юлия сделала 11 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. Присэкариу — один эйс, четыре двойные ошибки, 3 брейка из 10 брейк-пойнтов. За выход в основную сетку Авдеева сразится с Селеной Яникижевич (Франция).