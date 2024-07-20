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Определилась сетка турнира в Яссах, на котором выступит Мирра Андреева и другие россиянки

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). На турнире примут участие как минимум пять российских теннисисток – Мирра Андреева, Мария Тимофеева, Анна Блинкова, Элина Аванесян и Екатерина Макарова.

Ещё две представительницы России, Софья Лансере и Юлия Авдеева, сыграют в финальных матчах квалификации за право выступить в основной сетке турнира.

Первая сеяная Мирра Андреева начнёт соревнования матчем с немкой Номой Ноа-Акугуэ. Анна Блинкова встретится в первом круге с Ольгой Данилович из Сербии. Элина Аванесян сыграет с Лейре Ромеро Гормас (Испания). Что касается Марии Тимофеевой и Екатерины Макаровой, то их соперницами станут теннсисистки, прошедшую квалификацию.

Соревнования пройдут на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.