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Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Праге

Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Праге
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255-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).

В полуфинале квалификационных соревнований Селехметьева со счётом 6:2, 6:1 разгромила немецкую теннисистку 400-ю ракетку мира Стефани Вагнер. В финале квалификации турнира в Праге россиянка сыграет с представительницей Казахстана 445-й ракеткой мира Жибек Куламбаевой. Встреча состоится завтра, 21 июля, в 13:30 мск.

Турнир категории WTA-250 в Праге пройдёт с 21 по 26 июля. В нём примут участие 32 теннисистки.

Отметим, что ранее российские теннисистки Софья Лансере и Юлия Авдеева сумели пробиться в финальные матчи квалификации турнира в Яссах (Румыния).

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