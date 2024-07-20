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Руне приравнял Олимпиаду к турнирам «Большого шлема»

Руне приравнял Олимпиаду к турнирам «Большого шлема»
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17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о предстоящих Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Олимпийские игры очень важны для меня. Я бы приравнял их к турнирам «Большого шлема». На Олимпийских играх вы играете не только за себя. Речь идёт о том, чтобы вся страна гордилась вами, а вы боролись за неё», — приводит слова Руне Tennis Majors.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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