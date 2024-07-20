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Берреттини прокомментировал победу в матче с Циципасом

Берреттини прокомментировал победу в матче с Циципасом
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82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини дал комментарий по поводу победы в полуфинале грунтового турнира категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария) с греком Стефаносом Циципасом — 7:6 (8:6), 7:5.

«Я продолжал хорошо подавать и верил, что смогу зацепиться в одном из ответных геймов за брейк. Так в конце концов и произошло.

Конечно, каждый год, каждый финал отличается от другого. Этот титул особенный по многим причинам. Я не выходил на корт из-за травм и прочего, поэтому вернуться и выйти в финал здесь, в этом особенном месте, — это очень важно для меня, — приводит слова Берреттини ATP Tour.

В матче за титул Маттео Берреттини сыграет с французом Кентеном Алисом, который неожиданно вышел в финал, будучи 192-й ракеткой мира. Алис обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа в полуфинале.

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