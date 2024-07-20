Фис: надеюсь, что в финале со Зверевым будет такая же жаркая погода, как и сегодня

Представитель Франции Артюр Фис высказался по поводу своей победы в полуфинальном матче грунтового турнира ATP-500 в Бостаде (Швеция).

Напомним, сегодня француз оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Завтра он сыграет в матче за титул с Александром Зверевым из Германии.

«Сегодня было очень жарко, поэтому игра была очень быстрой и моя подача работала очень хорошо. Это очень помогло мне сегодня, и я не знаю, будет ли завтра так же жарко, но я надеюсь, что да.

Мой брат писал мне с начала недели: «Я хочу приехать, я хочу приехать». Я ответил ему, что он может приехать, если я выйду в полуфинал. И вот он здесь. Так что теперь мне очень приятно видеть брата и маму здесь, на трибунах. Конечно, я скучаю по сестре, но она сейчас в отпуске и хорошо проводит время», — приводит слова Фиса ATP Tour.