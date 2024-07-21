Новак Джокович: Александр Зверев заслуживает выиграть турнир «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу представителя Германии Александра Зверева.

«Большинство игроков не добиваются победы на турнире «Большого шлема» в течение своей карьеры. Рад, что мне удалось это сделать. Я очень горжусь всеми своими достижениями, но я знаю, как трудно подняться на вершину.

Например, Зверев — очень хороший пример. Когда вы видите его результаты, когда вы видите его игру, всё, что он сделал до сих пор в спорте, он определённо заслуживает выиграть турнир «Большого шлема». Он был так близок к этому против Доминика Тима на US Open. В этом году он играл в финалах. Он был против Алькараса в финале «Ролан Гаррос». Много раз был в полуфиналах. Всё ближе и ближе.

Это нелегко. Чем дольше ты не выигрываешь титул на турнире, тем больше ты думаешь об этом. Тем сильнее давление на тебя каждый раз. Когда ты подходишь к решающим стадиям, то начинаешь сомневаться в себе», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.