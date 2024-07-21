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Халеп рассказала, что чувствовала во время первого матча после дисквалификации

Халеп рассказала, что чувствовала во время первого матча после дисквалификации
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Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп рассказала, что она чувствовала во время первого матча после дисквалификации из-за допинга.

«Я очень нервничала. Не была уверена, что меня примут хорошо на трибунах. Я не знала, чего ожидать от людей в Майами. Возвращение в раздевалку и в зону игроков. Вся эта рутина, которой я не занималась долгое время, показалась мне новой. Когда я приехала, любовь, которую получила от людей, работающих на турнире, от охраны и всех, кто меня окружал, а также от игроков, помогла мне забыть обо всём. Мне казалось, что всё в прошлом. Это было прекрасное чувство, огромная энергия, и в глубине души я была очень счастлива снова стать частью этого вида спорта, который я так люблю. Для меня это был великолепный опыт, гораздо лучше, чем я ожидала.

Всё это заставило меня почувствовать, что я хочу вернуться и выложиться по максимуму, чтобы понять, насколько хороша я ещё могу быть. Это было трудное время», — приводит слова Халеп Tennis World USA.

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