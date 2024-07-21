Халеп рассказала, что чувствовала во время первого матча после дисквалификации

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп рассказала, что она чувствовала во время первого матча после дисквалификации из-за допинга.

«Я очень нервничала. Не была уверена, что меня примут хорошо на трибунах. Я не знала, чего ожидать от людей в Майами. Возвращение в раздевалку и в зону игроков. Вся эта рутина, которой я не занималась долгое время, показалась мне новой. Когда я приехала, любовь, которую получила от людей, работающих на турнире, от охраны и всех, кто меня окружал, а также от игроков, помогла мне забыть обо всём. Мне казалось, что всё в прошлом. Это было прекрасное чувство, огромная энергия, и в глубине души я была очень счастлива снова стать частью этого вида спорта, который я так люблю. Для меня это был великолепный опыт, гораздо лучше, чем я ожидала.

Всё это заставило меня почувствовать, что я хочу вернуться и выложиться по максимуму, чтобы понять, насколько хороша я ещё могу быть. Это было трудное время», — приводит слова Халеп Tennis World USA.