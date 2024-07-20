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Надаль заявил, что ещё не определился по поводу своего участия на US Open

Надаль заявил, что ещё не определился по поводу своего участия на US Open
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, что он ещё не определился по поводу своего участия на US Open.

Ранее Надаль оказался в списке участников US Open.

«Мне нужно было зарегистрироваться, чтобы иметь возможность принять решение после этого, всё просто. Для меня ничего не изменилось», — объяснил Надаль. Я буду решать, что делать после Олимпиады.

Сегодня решения нет, и оно не будет принято до окончания Олимпиады», — приводит слова Надаля Tennis Head.

Последний раз Надаль выступал на Открытом чемпионате США в 2022 году. Тогда испанский теннисист в четвёртом круге сенсационно проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3 в пользу представителя США.

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016-м стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере.

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