Александр Зверев лидирует по количеству побед на уровне ATP в этом сезоне

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел на первое место по количеству побед в нынешнем сезоне на уровне ATP — 44.

Он обошёл Янника Синнера и стал единоличным лидером тура по этому показателю.

Напомним, сегодня, 20 июля, Александр Зверев вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

В финале Зверев встретится с французом Артюром Фисом, который в полуфинале оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2.

Фис и Зверев встречались дважды. Оба раза победу праздновал теннисист из Германии.