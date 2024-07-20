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Александр Зверев лидирует по количеству побед на уровне ATP в этом сезоне

Александр Зверев лидирует по количеству побед на уровне ATP в этом сезоне
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел на первое место по количеству побед в нынешнем сезоне на уровне ATP — 44.

Он обошёл Янника Синнера и стал единоличным лидером тура по этому показателю.

Напомним, сегодня, 20 июля, Александр Зверев вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

В финале Зверев встретится с французом Артюром Фисом, который в полуфинале оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2.

Фис и Зверев встречались дважды. Оба раза победу праздновал теннисист из Германии.

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