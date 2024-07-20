Российские теннисистки выиграли турнир в Палермо в парном разряде

Завершился женский турнир в парном разряде, который проходил в Палермо (Италия). В финальной встрече российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова оказались сильнее Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) и Ауроры Дзантедески (Италия) — 4:6, 6:3, 10:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время российский дуэт сделал одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. На счету Кавалье-Реймерс и Дзантедески один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка при 11 брейк-пойнтах.

На пути к финалу Панова и Сизикова обыграли следующих соперниц: Хлоэ Паке (Франция)/Дарья Семенистая (Латвия), Анастасия Аббаньято/Джорджа Педоне (обе — Италия) и Чань Латиша (Тайвань)/Чжан Шуай (Китай).