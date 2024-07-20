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Михельсен разгромил Опелку в полуфинале турнира в Ньюпорте

Михельсен разгромил Опелку в полуфинале турнира в Ньюпорте
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В Ньюпорте (США) завершился первый полуфинальный матч турнира категории ATP-250 на травяном покрытии. В нём 19-летний американец Алекс Михельсен разгромил соотечественника Райли Опелку — 6:2, 6:0.

Ньюпорт. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 20:10 МСК
Райлли Опелка
1187
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Алекс Михельсен
61
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Продолжительность встречи составила ровно один час. На счету Михельсена один эйс и ни одной двойной ошибки при пяти реализованных брейк-пойнтах из девяти. Опелка сделал девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не сумел реализовать ни один из трёх брейк-пойнтов.

В финальной встрече Михельсен сыграет с победителем пары Кристофер Юбэнкс (США) — Маркос Гирон (США).

Ранее Михельсен дал комментарий по поводу турнира Next Gen ATP Finals, который проводится ежегодно в конце сезона среди лучших молодых игроков мира.

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