Михельсен разгромил Опелку в полуфинале турнира в Ньюпорте

В Ньюпорте (США) завершился первый полуфинальный матч турнира категории ATP-250 на травяном покрытии. В нём 19-летний американец Алекс Михельсен разгромил соотечественника Райли Опелку — 6:2, 6:0.

Продолжительность встречи составила ровно один час. На счету Михельсена один эйс и ни одной двойной ошибки при пяти реализованных брейк-пойнтах из девяти. Опелка сделал девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не сумел реализовать ни один из трёх брейк-пойнтов.

В финальной встрече Михельсен сыграет с победителем пары Кристофер Юбэнкс (США) — Маркос Гирон (США).

Ранее Михельсен дал комментарий по поводу турнира Next Gen ATP Finals, который проводится ежегодно в конце сезона среди лучших молодых игроков мира.