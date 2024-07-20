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Ирина Хромачёва с Анной Данилиной уступили в финале парного турнира в Венгрии

Ирина Хромачёва с Анной Данилиной уступили в финале парного турнира в Венгрии
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана уступили в финале парного турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул они в трёх сетах проиграли Катаржине Питер из Польши и Фанни Штолляр из Венгрии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 10:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. На счету российско-казахстанской пары одна подача навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных. Их соперницы выполнили один эйс, допустили одну двойную ошибку и выиграли 2 брейк-пойнта из 11 заработанных.

Напомним, Ирина Хромачёва в парном разряде на турнирах категории WTA-125 и ITF выиграла 38 титулов. Также на её счету три выигранных парных турнира категории WTA-250: два — в Боготе (Колумбия) и один — в Руане (Франция).

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