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«Фис очень талантлив». Зверев поделился ожиданиями от финала турнира в Гамбурге

«Фис очень талантлив». Зверев поделился ожиданиями от финала турнира в Гамбурге
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о французе Артюре Фисе, с которым он встретится в финале на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия).

Гамбург (м). Финал
21 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
28
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Он очень агрессивен и очень молод. Очевидно, что у него есть талант. Также у него есть потенциал стать одним из лучших игроков в мире, и он должен реализовать его. Завтра я сделаю всё, что в моих силах, чтобы не допустить этого. Но он очень талантлив. О нём нельзя сказать ничего плохого», — заявил Зверев в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 20 июля, в полуфинале турнира в Гамбурге Зверев уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.

Фис и Зверев встречались дважды. Оба раза победу праздновал теннисист из Германии.

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