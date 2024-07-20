«Фис очень талантлив». Зверев поделился ожиданиями от финала турнира в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о французе Артюре Фисе, с которым он встретится в финале на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия).

«Он очень агрессивен и очень молод. Очевидно, что у него есть талант. Также у него есть потенциал стать одним из лучших игроков в мире, и он должен реализовать его. Завтра я сделаю всё, что в моих силах, чтобы не допустить этого. Но он очень талантлив. О нём нельзя сказать ничего плохого», — заявил Зверев в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 20 июля, в полуфинале турнира в Гамбурге Зверев уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.

Фис и Зверев встречались дважды. Оба раза победу праздновал теннисист из Германии.