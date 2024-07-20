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Циньвэнь стала первой финалисткой грунтового турнира в Палермо

Циньвэнь стала первой финалисткой грунтового турнира в Палермо
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче 1/2 финала она в двух сетах обыграла 58-ю ракетку мира из Франции Диан Парри. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу китаянки.

Палермо. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 21:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Диан Парри
58
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Встреча продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Циньвэнь три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету французской теннисистки два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, что призовой фонд грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо составляет € 232 244. В финале Циньвэнь встретится с победительницей матча Ирина Бегу — Каролина Мухова.

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