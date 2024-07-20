Циньвэнь стала первой финалисткой грунтового турнира в Палермо

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче 1/2 финала она в двух сетах обыграла 58-ю ракетку мира из Франции Диан Парри. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу китаянки.

Встреча продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Циньвэнь три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету французской теннисистки два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, что призовой фонд грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо составляет € 232 244. В финале Циньвэнь встретится с победительницей матча Ирина Бегу — Каролина Мухова.