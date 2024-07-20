Гирон стал вторым финалистом турнира в Ньюпорте

В Ньюпорте (США) завершился первый полуфинальный матч турнира категории ATP-250 на травяном покрытии. Американский теннисист Маркос Гирон в трёх сетах оказался сильнее соотечественника Кристофера Юбэнкса — 4:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. На счету Юбэнкса пять эйсов и четыре двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из трёх. Гирон сделал шесть подач и допустил одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта при 10 попытках.

В финале Гирону будет противостоять 19-летний американец Алекс Михельсен, который сегодня разгромил соотечественника Райли Опелку — 6:2, 6:0. Встреча состоится завтра, 21 июля, начало запланировано на 21:30 по московскому времени.