Гирон стал вторым финалистом турнира в Ньюпорте
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В Ньюпорте (США) завершился первый полуфинальный матч турнира категории ATP-250 на травяном покрытии. Американский теннисист Маркос Гирон в трёх сетах оказался сильнее соотечественника Кристофера Юбэнкса — 4:6, 6:3, 6:2.
Ньюпорт. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 21:25 МСК
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Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
1 : 2
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|3
|6
46
Маркос Гирон
М. Гирон
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. На счету Юбэнкса пять эйсов и четыре двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из трёх. Гирон сделал шесть подач и допустил одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта при 10 попытках.
В финале Гирону будет противостоять 19-летний американец Алекс Михельсен, который сегодня разгромил соотечественника Райли Опелку — 6:2, 6:0. Встреча состоится завтра, 21 июля, начало запланировано на 21:30 по московскому времени.
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