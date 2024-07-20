Видеообзор яркой победы Зверева в полуфинале турнира в Гамбурге

Сегодня, 20 июля, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу немца.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Зверевым и Мартинесом-Портеро.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В финале турнира в Гамбурге Зверев встретится с французом Артюром Фисом, который в полуфинале оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2.

Фис и Зверев встречались дважды. Оба раза победу праздновал теннисист из Германии.