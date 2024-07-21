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Каролина Мухова вышла в финал турнира в Палермо, разгромив Ирину Бегу

Каролина Мухова вышла в финал турнира в Палермо, разгромив Ирину Бегу
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35-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче 1/2 финала она в двух сетах разгромила 142-ю ракетку мира из Румынии Ирину Бегу. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Муховой.

Палермо. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 23:05 МСК
Ирина Бегу
142
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Каролина Мухова
35
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча продлилась 1 час 14 минут. В её рамках Мухова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету румынской теннисистки ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Отметим, что призовой фонд грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо составляет € 232 244. В финале Мухова встретится с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.

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