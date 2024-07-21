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«Замечаю, что уровень моей игры растёт». Берреттини — о выходе в финал турнира в Гштааде

«Замечаю, что уровень моей игры растёт». Берреттини — о выходе в финал турнира в Гштааде
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82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о своём текущем состоянии в преддверии финала грунтового турнира категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария).

«Постепенно обретаю уверенность и замечаю, что уровень моей игры растёт. Циципас отличный игрок, но сегодня я чувствовал себя сильнее его. Для меня так много значит сыграть в этом финале после стольких месяцев борьбы. Сейчас я снова готов», — приводит слова Берреттини Punto de Break.

Вчера, 20 июля, в 1/2 финала турнира в Гштааде Берреттини одолел 12-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. В матче за титул он сыграет с французом Кентеном Алисом, который неожиданно вышел в финал, будучи 192-й ракеткой мира. Алис обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа в полуфинале.

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