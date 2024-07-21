«Крушил здесь парней». Гирон — о предстоящем финале с Михельсеном в Ньюпорте

46-я ракетка мира американский теннисист Маркос Гирон высказался о предстоящем финальном матче на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США) с 19-летним соотечественником Алексом Михельсеном.

«Попасть в финал здесь — это потрясающе. Впервые участвую здесь и не знал, чего ожидать. Я хорошо играю на траве и поэтому очень счастлив. Надеюсь, мне удастся взять трофей. Это будет непросто. Михельсен — отличный игрок. В прошлом году он дошёл здесь до финала. Крушил здесь парней, так что он определённо в форме», — приводит слова Гирона официальный сайт ATP.

Напомним, в полуфинале Гирон со счётом 6:4, 3:6, 6:2 обыграл соотечественника Кристофера Юбэнкса. Михельсен в полуфинале также обошёл представителя США — Райлли Опелку со счётом 6:2, 6:0.

Турнир в Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс. Действующим победителем турнира является французский теннисист Адриан Маннарино, который в финале прошлого года обыграл Алекса Михельсена.