«Даже не хочу знать». Михельсен — о защите финала в Ньюпорте

19-летний американский теннисист Алекс Михельсен высказался о защите финала на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США).

«Я обычно зануда, всегда смотрю на рейтинги и на то, что происходит в реальном времени. Но на этой неделе я сказал: «Даже не хочу знать, не говорите мне». Знал, что потеряю много очков, если проиграю в первом раунде и сильно упаду. Просто не думал об этом, и это сослужило мне хорошую службу», — приводит слова Михельсена официальный сайт ATP.

Напомним, в прошлогоднем финале Михельсен проиграл французскому теннисисту Адриану Маннарино. В этом году 19-летний американец встретится с соотечественником 46-й ракеткой мира Маркосом Гироном.

Турнир в Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс.