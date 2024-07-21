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Надаль — Боржеш: во сколько начнётся финал турнира в Бостаде, где смотреть

Надаль — Боржеш: во сколько начнётся финал турнира в Бостаде, где смотреть
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Сегодня, 21 июля, пройдёт финальный матч грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция) между 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и 51-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем. Матч пройдёт на центральном корте. Поединок начнётся не ранее 15:00 мск.

Прямую трансляцию матча покажет Tennis TV. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Бостад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Теннисисты никогда ранее не играли между собой. Надаль сыграет в 131-м финале в карьере на турнире АТР, 27-летний Боржеш вышел в финал впервые.

В полуфинале испанец в трёх непростых сетах обыграл хорвата Дуе Айдуковича, португалец в двух партиях разобрался с Тьяго Агустином Тиранте, который в Бостаде сенсационно обыграл Андрея Рублёва.

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