Надаль — Боржеш: во сколько начнётся финал турнира в Бостаде, где смотреть

Сегодня, 21 июля, пройдёт финальный матч грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция) между 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и 51-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем. Матч пройдёт на центральном корте. Поединок начнётся не ранее 15:00 мск.
Прямую трансляцию матча покажет Tennis TV. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
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Теннисисты никогда ранее не играли между собой. Надаль сыграет в 131-м финале в карьере на турнире АТР, 27-летний Боржеш вышел в финал впервые.
В полуфинале испанец в трёх непростых сетах обыграл хорвата Дуе Айдуковича, португалец в двух партиях разобрался с Тьяго Агустином Тиранте, который в Бостаде сенсационно обыграл Андрея Рублёва.
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