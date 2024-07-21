Надаль — Боржеш: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Бостаде
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Сегодня, 21 июля, пройдёт финальный матч грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция) между 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и 51-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и португальским теннисистами. которая начнётся не ранее 15:00 по мск.
Бостад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
51
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Теннисисты никогда ранее не играли между собой. Надаль сыграет в 131-м финале в карьере на турнире АТР, 27-летний Боржеш вышел в финал впервые.
В полуфинале испанец в трёх непростых сетах обыграл хорвата Дуе Айдуковича, португалец в двух партиях разобрался с Тьаго Агустином Тиранте, который в Бостаде сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва.
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