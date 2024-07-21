«Если выйду в полуфинал, ты можешь прийти». Фис — о поддержке семьи

28-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал о поддержке со стороны его семьи.

«Мой брат писал мне с самого начала недели: «Хочу приехать, хочу приехать». Я сказал: «Хорошо, если выйду в полуфинал, ты можешь прийти, потому что это суббота и тебе нечем заняться.

Они вылетели утром и прилетели в 12 часов, а улетают завтра после финала. Так что теперь мне очень приятно видеть брата и маму здесь, на трибунах. Конечно, скучаю по сестре, но она сейчас в отпуске и хорошо проводит время», — приводит слова Фиса официальный сайт ATP.

Напомним, Артюр Фис в полуфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) обыграл Себастьяна Баэса из Аргентины со счётом 6:2, 6:2. В финале Фис встретится с четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.