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18-кратный победитель ТБШ Леандер Паес был включён в Зал теннисной славы

18-кратный победитель ТБШ Леандер Паес был включён в Зал теннисной славы
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18-кратный победитель турниров «Большого шлема» индийский теннисист Леандер Паес был включён в Зал теннисной славы. Торжественная церемония прошла в субботу, 20 июля, в Ньюпорте (США). Паес стал первым представителем мужского азиатского тенниса в Зале теннисной славы.

Леандер Паес считается одним из лучших игроков в истории парного тенниса. На его счету 54 парных титула АТР, восемь из которых — на турнирах «Большого шлема». Он также выиграл 10 «Шлемов» в смешанном парном разряде. Является обладателем «Карьерного шлема» как в паре, так и в миксте.

В одиночном разряде Паес выиграл один титул на турнирах АТР. На Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) завоевал бронзовую медаль. Всего выступил на семи Олимпиадах – это абсолютный рекорд среди теннисистов.

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