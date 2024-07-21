Шнайдер — Саснович: во сколько начнётся финал турнира в Будапеште, где смотреть
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Сегодня, 21 июля, пройдёт финальный матч грунтового турнира серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия) между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и 134-й ракеткой мира белоруской Александрой Саснович. Матч пройдёт на центральном корте. Поединок начнётся не ранее 17:00 мск.
Прямую трансляцию матча покажет ESPN+. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
Будапешт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
28
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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134
Александра Саснович
А. Саснович
Теннисистки играли между собой один раз. В феврале 2024 года они сразились в финале квалификации на хардовом турнире в Дохе (Катар). Тогда Шнайдер одержала разгромную победу со счётом 6:1, 6:2.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева.
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