Шнайдер — Саснович: во сколько начнётся финал турнира в Будапеште, где смотреть

Сегодня, 21 июля, пройдёт финальный матч грунтового турнира серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия) между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и 134-й ракеткой мира белоруской Александрой Саснович. Матч пройдёт на центральном корте. Поединок начнётся не ранее 17:00 мск.

Прямую трансляцию матча покажет ESPN+. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Теннисистки играли между собой один раз. В феврале 2024 года они сразились в финале квалификации на хардовом турнире в Дохе (Катар). Тогда Шнайдер одержала разгромную победу со счётом 6:1, 6:2.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой является российская теннисистка Мария Тимофеева.