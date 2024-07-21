Шнайдер — Саснович: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Будапеште

Сегодня, 21 июля, пройдёт финальный матч грунтового турнира серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия) между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и 134-й ракеткой мира белоруской Александрой Саснович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и белорусской теннисистками, который начнётся не ранее 17:00 мск.

Теннисистки играли между собой один раз. В феврале 2024 года они сразились в финале квалификации на хардовом турнире в Дохе (Катар). Тогда Шнайдер одержала разгромную победу со счётом 6:1, 6:2.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.