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Новак Джокович тренируется в Черногории перед стартом Олимпиады

Новак Джокович тренируется в Черногории перед стартом Олимпиады
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович готовится к Олимпийским играм в Париже (Франция) на грунтовых кортах в Черногории. Несколько дней назад он провёл тренировку со 129-й ракеткой мира в парном разряде шведским теннисистом Филипом Бергеви. Швед поделился фотографией с Новаком.

Бергеви и Новак Джокович

Бергеви и Новак Джокович

Фото: Из личного архива Филипа Бергеви

«Потрясающий день в Черногории с величайшим всех времён! Спасибо за приглашение и удачи на Олимпиаде!» – написал Бергеви в своих соцсетях.

Новак Джокович является рекордсменом по многим показателем в мужском теннисе, но до сих пор не имеет «Золотого карьерного шлема» – победы на всех ТБШ и звания олимпийского чемпиона. Серб завоевал одну олимпийскую медаль в карьере – бронзовую на Олимпиаде 2008 года.

Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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