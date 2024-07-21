Новак Джокович тренируется в Черногории перед стартом Олимпиады

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович готовится к Олимпийским играм в Париже (Франция) на грунтовых кортах в Черногории. Несколько дней назад он провёл тренировку со 129-й ракеткой мира в парном разряде шведским теннисистом Филипом Бергеви. Швед поделился фотографией с Новаком.

Бергеви и Новак Джокович Фото: Из личного архива Филипа Бергеви

«Потрясающий день в Черногории с величайшим всех времён! Спасибо за приглашение и удачи на Олимпиаде!» – написал Бергеви в своих соцсетях.

Новак Джокович является рекордсменом по многим показателем в мужском теннисе, но до сих пор не имеет «Золотого карьерного шлема» – победы на всех ТБШ и звания олимпийского чемпиона. Серб завоевал одну олимпийскую медаль в карьере – бронзовую на Олимпиаде 2008 года.

Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».