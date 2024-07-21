Алина Корнеева получила награду за звание чемпионки мира 2023 года

17-летняя российская теннисистка Алина Корнеева получила награду от ITF. В 2023 году юная россиянка была признана чемпионкой мира. Фотографии Алины с трофеем были опубликованы в социальных сетях академии Рафаэля Надаля.

Алина Корнеева Фото: Соцсети академии Рафы Надаля

В 2023 году Корнеева выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» – Australian Open и «Ролан Гаррос». Позднее Алина завоевала взрослый титул на турнире ITF (W-100) в Португалии. В конце сезона Корнеева стала победительницей юниорского Итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF).

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Алина Корнеева Фото: Соцсети академии Рафы Надаля

В 2024 году россиянка дебютировала в основной сетке на турнире «Большого шлема». В апреле Корнеева перенесла операцию на кисти руки. Несколько дней назад Алина вернулась на корт, она тренируется в академии Надаля в Испании.