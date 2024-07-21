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Шнайдер — пятая левша, которая вышла в финал WTA на разных покрытиях в сезоне до 21 года

Шнайдер — пятая левша, которая вышла в финал WTA на разных покрытиях в сезоне до 21 года
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28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стала пятой левшой в Открытой эре, которой удалось выйти в финал турнира WTA на глине, траве и харде в сезоне до того, как ей исполнился 21 год. Помимо россиянки, таким результатом могут похвастаться Дайан Фромхольц в 1976-м, Мартина Навратилова в 1975-м и 1977-м, Моника Селеш в 1992-м и Люси Шафаржова в 2005-м.

Сегодня, 21 июля, Шнайдер сыграет в финале грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) со 134-й ракеткой мира белоруской Александрой Саснович.

Будапешт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Диана Шнайдер
28
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Александра Саснович
134
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и белорусской теннисистками, который начнётся не ранее 17:00 мск.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.

Календарь турнира в Будапеште
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