Шнайдер — пятая левша, которая вышла в финал WTA на разных покрытиях в сезоне до 21 года

28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стала пятой левшой в Открытой эре, которой удалось выйти в финал турнира WTA на глине, траве и харде в сезоне до того, как ей исполнился 21 год. Помимо россиянки, таким результатом могут похвастаться Дайан Фромхольц в 1976-м, Мартина Навратилова в 1975-м и 1977-м, Моника Селеш в 1992-м и Люси Шафаржова в 2005-м.
Сегодня, 21 июля, Шнайдер сыграет в финале грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) со 134-й ракеткой мира белоруской Александрой Саснович.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и белорусской теннисистками, который начнётся не ранее 17:00 мск.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.
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