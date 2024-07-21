Стефанос Циципас: к Олимпиаде подойду как к турниру «Большого шлема»

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в полуфинале турнира серии АТР-250 в Гштааде (Швейцария) от итальянца Маттео Берреттини, а также высказался по поводу предстоящих Олимпийских игр в Париже (Франция).

«В Гштааде я провёл два хороших матча. Хотелось бы сыграть больше, но таков теннис. Я должен это принять, поскольку мой соперник играл очень здорово. Что-то на корте я могу контролировать, а что-то не в моей власти.

На следующей неделе я буду тренироваться в Монако. Мой план – усердные тренировки в течение пяти дней перед отъездом в Париж. К Олимпийским играм я подойду как к турниру «Большого шлема», – приводит слова Циципаса Ubitennis.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых турнирах «Ролан Гаррос».