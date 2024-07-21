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Стефанос Циципас: к Олимпиаде подойду как к турниру «Большого шлема»

Стефанос Циципас: к Олимпиаде подойду как к турниру «Большого шлема»
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в полуфинале турнира серии АТР-250 в Гштааде (Швейцария) от итальянца Маттео Берреттини, а также высказался по поводу предстоящих Олимпийских игр в Париже (Франция).

Гштаад. 1/2 финала
20 июля 2024, суббота. 14:40 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5
7 8 		7
         
Маттео Берреттини
82
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«В Гштааде я провёл два хороших матча. Хотелось бы сыграть больше, но таков теннис. Я должен это принять, поскольку мой соперник играл очень здорово. Что-то на корте я могу контролировать, а что-то не в моей власти.

На следующей неделе я буду тренироваться в Монако. Мой план – усердные тренировки в течение пяти дней перед отъездом в Париж. К Олимпийским играм я подойду как к турниру «Большого шлема», – приводит слова Циципаса Ubitennis.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых турнирах «Ролан Гаррос».

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