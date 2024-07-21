Берреттини стал чемпионом турнира в Гштааде, в двух сетах обыграв Алиса

82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В финале итальянец обыграл 192-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Берреттини один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Алиса три эйса, одна двойная ошибка и три заработанных брейк-пойнта.

Напомним, Берреттини третий раз в карьере дошёл в Гштааде до финала. В 2018 году он взял титул, а в 2022-м уступил в решающем матче Касперу Рууду. Итальянец выиграл второй титул в сезоне, девятый в карьере и пятый на грунте.