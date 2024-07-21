Берреттини стал чемпионом турнира в Гштааде, в двух сетах обыграв Алиса
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82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В финале итальянец обыграл 192-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 6:3, 6:1.
Гштаад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 12:35 МСК
82
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
192
Кентен Алис
К. Алис
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Берреттини один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Алиса три эйса, одна двойная ошибка и три заработанных брейк-пойнта.
Напомним, Берреттини третий раз в карьере дошёл в Гштааде до финала. В 2018 году он взял титул, а в 2022-м уступил в решающем матче Касперу Рууду. Итальянец выиграл второй титул в сезоне, девятый в карьере и пятый на грунте.
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