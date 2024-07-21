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«Сделала меньше ошибок и хорошо сыграла». Мухова — о выходе в финал турнира в Палермо

«Сделала меньше ошибок и хорошо сыграла». Мухова — о выходе в финал турнира в Палермо
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35-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, что чувствует после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия).

«Мне кажется, я выросла, даже от матча к матчу. Например, стала допускать меньше невынужденных ошибок, поэтому действительно старалась изучить этот аспект, чтобы улучшить его. Мне это удалось, сделала меньше ошибок и сыграла хорошо. Я счастлива», — приводит слова Муховой Ubitennis.

В полуфинале Мухова в двух сетах разгромила 142-ю ракетку мира из Румынии Ирину Бегу. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Муховой.

В финале Каролина Мухова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.
Напомним, турнир в Палермо проходит с 15 по 21 июля, призовой фонд составляет € 232 244.

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