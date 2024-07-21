«Не могу говорить о тактике». Мухова — о предстоящем финале с Циньвэнь в Палермо

35-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о предстоящем финале грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.

«Не могу говорить о конкретной тактике, она отличный игрок, но я не в состоянии сказать, что выложу на корте. Поговорю об этом со своими тренерами, и мы увидим, какую стратегию выбрать для лучшей тактики», — приводит слова Муховой Ubitennis.

В полуфинале Мухова в двух сетах разгромила 142-ю ракетку мира из Румынии Ирину Бегу. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Муховой. Чжэн Циньвэнь в полуфинале обыграла в двух сетах 58-ю ракетку мира из Франции Диан Парри. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу китаянки. Напомним, турнир в Палермо проходит с 15 по 21 июля, призовой фонд составляет € 232 244.