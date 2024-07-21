«Приехала не с мыслью о победе». Мухова — о цели участия в турнире в Палермо

35-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о желании победить в финале грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия).

«Моя первая победа была связана с восстановлением после травмы, и это уже было очень важно для меня. Затем, конечно, оказавшись в финале, хочу победить, потому что, очевидно, ты стремишься к победе. Но, признаюсь честно, я приехала сюда не с мыслью о победе, а просто чтобы найти свою игру и потренироваться на глине. Чтобы снова испытать этот тип покрытия», — приводит слова Муховой Ubitennis.

В финале Каролина Мухова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. Напомним, турнир в Палермо проходит с 15 по 21 июля, призовой фонд составляет € 232 244.