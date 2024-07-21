«Обрёл энергию шестилетней давности». Берреттини прокомментировал победу в Гштааде

Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу на грунтовом турнире категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). Напомним, в финале он легко обыграл француза Кентена Алиса.

«Это невероятно. Такое ощущение, что только вчера я выиграл здесь свой первый титул в карьере, но прошло шесть лет, много матчей позади. Я так рад, что могу продолжать играть и наслаждаться. Думаю, что за эту неделю я обрёл энергию шестилетней давности. Это место для меня особенное. Я просто очень счастлив», – сказал Берреттини в интервью на корте после матча.

По итогам турнира в Гштааде Берреттини вернётся в топ-50 мирового рейтинга АТР впервые с августа 2023 года. С 82-й строчки рейтинга он взлетит на 50-ю. Победа также принесла итальянцу второй титул в сезоне, девятый в карьере и пятый на грунте.