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«Обрёл энергию шестилетней давности». Берреттини прокомментировал победу в Гштааде

«Обрёл энергию шестилетней давности». Берреттини прокомментировал победу в Гштааде
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Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу на грунтовом турнире категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария). Напомним, в финале он легко обыграл француза Кентена Алиса.

Гштаад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 12:35 МСК
Маттео Берреттини
82
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Кентен Алис
192
Франция
Кентен Алис
К. Алис

«Это невероятно. Такое ощущение, что только вчера я выиграл здесь свой первый титул в карьере, но прошло шесть лет, много матчей позади. Я так рад, что могу продолжать играть и наслаждаться. Думаю, что за эту неделю я обрёл энергию шестилетней давности. Это место для меня особенное. Я просто очень счастлив», – сказал Берреттини в интервью на корте после матча.

По итогам турнира в Гштааде Берреттини вернётся в топ-50 мирового рейтинга АТР впервые с августа 2023 года. С 82-й строчки рейтинга он взлетит на 50-ю. Победа также принесла итальянцу второй титул в сезоне, девятый в карьере и пятый на грунте.

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