«Возмущена всеми матчами, которые сыграла». Мухова — о физическом состоянии в Палермо

35-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о своём физическом состоянии перед финалом грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия).

«Не сказала бы, что нахожусь в лучшем состоянии. Я возмущена всеми матчами, которые сыграла, в том числе и потому, что они были сложными, долгими, но в то же время это позволило мне восстановить то состояние, которое я, возможно, имела не на 100% и раньше. Это действительно помогло мне тренироваться. Так что я знакомилась с землёй и в какой-то мере восстанавливала физические кондиции», — приводит слова Муховой Ubitennis.

В финале Каролина Мухова сыграет с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. Напомним, турнир в Палермо проходит с 15 по 21 июля, призовой фонд составляет € 232 244.