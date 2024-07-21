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«Могу представить твои чувства». Берреттини обратился к Алису после победы в Гштааде

«Могу представить твои чувства». Берреттини обратился к Алису после победы в Гштааде
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82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини сказал несколько приятных слов в адрес своего соперника по финалу турнира в Гштааде (Швейцария) французского теннисиста Кентена Алиса, а также выразил благодарность семье, команде и игрокам турнира.

«Хочу поздравить Кентена, это был твой первый финал, и я могу только представить твои чувства сейчас. Это место для меня становится всё более особенным, каждый раз, когда возвращаюсь, чувствую больше любви и тепла, я это очень ценю. Благодарю тех, кто сделал этот турнир возможным. Хочу похвалить игроков, играющих в мяч, судей и физиотерапевтов. Спасибо моей семье, которая помогла мне выйти из сложного года с высоко поднятой головой: без них ничего бы этого не было», — сказал Берреттини во время церемонии награждения.

Гштаад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 12:35 МСК
Маттео Берреттини
82
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Кентен Алис
192
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Напомним, сегодня, 21 июля, Маттео Берреттини в двух сетах обыграл 192-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 6:3, 6:1.

По итогам турнира в Гштааде Берреттини вернётся в топ-50 мирового рейтинга АТР впервые с августа 2023 года. Победа также принесла итальянцу второй титул в сезоне, девятый в карьере и пятый на грунте.

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