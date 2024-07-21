«Было бы здорово завершить год в топ-30». Берреттини — о мировом рейтинге

82-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини выразил надежду войти в топ-30 мирового рейтинга к концу 2024 года.

«В этом году, когда я начинал свой сезон в марте, мы явно думали о рейтинге. Было много сомнений, связанных с рейтингом и телосложением, но когда психофизическое состояние хорошее, всё вытекает как следствие. Было бы здорово завершить 2024 год в топ-30, чтобы иметь возможность сыграть на Открытом чемпионате Австралии 2025 года в качестве первого посева. Я надеюсь, что смогу также хорошо выступить на Открытом чемпионате США и во время поездки на американские корты с твёрдым покрытием», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 21 июля, Маттео Берреттини в двух сетах обыграл 192-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 6:3, 6:1.

По итогам турнира в Гштааде Берреттини вернётся в топ-50 мирового рейтинга АТР впервые с августа 2023 года. Победа также принесла итальянцу второй титул в сезоне, девятый в карьере и пятый на грунте.