Надаль — Боржеш: португалец выиграл первый сет в финале турнира в Бостаде

Сегодня, 21 июля, проходит финальный матч грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция) между 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и 51-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.

Первый сет остался за Боржешем – 6:3.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и португальским теннисистами.

Теннисисты никогда ранее не играли между собой. Надаль сыграет в 131-м финале в карьере на турнире АТР, 27-летний Боржеш вышел в финал впервые.

В полуфинале испанец в трёх непростых сетах обыграл хорвата Дуе Айдуковича, португалец в двух партиях разобрался с Тьяго Агустином Тиранте, который в Бостаде сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва.