Рафаэль Надаль проиграл Боржешу в финале турнира в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выиграть грунтовый турнир серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В финальном матче он уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.
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Матч продолжался 1 час 28 минут. В рамках встречи Надаль не выполнил ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Боржеша две подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере. Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года. Испанец примет участие на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые пройдут с 27 июля по 4 августа.
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