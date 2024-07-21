Рафаэль Надаль поднимется на 100 строчек в рейтинге АТР

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль совершит значительный скачок в рейтинге АТР по итогам грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). Напомним, в финальном матче он уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу в двух сетах.

В понедельник, 22 июля, Надаль взлетит на 100 позиций в рейтинге АТР – с 261-й строчки он поднимется на 161-ю. В 2024 году он провёл шесть турниров, в Бостаде показав лучший результат в сезоне.

Чемпион турнира в Бостаде Нуну Боржеш обновит личный рекорд в рейтинге. Он прибавит девять позиций и станет 42-й ракеткой мира.

Боржеш и Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже (Франция). Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа.