БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева пробилась в основную сетку турнира в Праге через квалификацию

Оксана Селехметьева пробилась в основную сетку турнира в Праге через квалификацию
Комментарии

255-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева успешно прошла квалификацию грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В финальном раунде она обыграла представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву. Матч завершился со счётом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Обе теннисистки не выполнили ни одного эйса. Селехметьева допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету её соперницы три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Селехметьева была единственной россиянкой в сетке квалификационного турнира, в основе также нет российских теннисисток. Соревнования в Праге проходят с 21 по 27 июля, призовой фонд турнира составляет $ 267 тыс.

Сетка основного турнира в Праге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android