Оксана Селехметьева пробилась в основную сетку турнира в Праге через квалификацию

255-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева успешно прошла квалификацию грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В финальном раунде она обыграла представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву. Матч завершился со счётом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Обе теннисистки не выполнили ни одного эйса. Селехметьева допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету её соперницы три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Селехметьева была единственной россиянкой в сетке квалификационного турнира, в основе также нет российских теннисисток. Соревнования в Праге проходят с 21 по 27 июля, призовой фонд турнира составляет $ 267 тыс.