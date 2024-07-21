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Надаль поделился эмоциями после поражения в финале турнира в Бостаде

Надаль поделился эмоциями после поражения в финале турнира в Бостаде
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после поражения в финале грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче за титул он уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.

Бостад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Добрый день всем. Прежде всего поздравляю Нуну. Ты провёл отличную неделю и заслуживаешь титула больше, чем кто-либо другой. Наслаждайся моментом. Выиграть титул — особенный случай. Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Я провёл здесь целых полторы недели, наслаждаясь этим удивительным местом. Мне было очень радостно на корте. Я провёл несколько хороших матчей. Сегодня был не лучший день. Это заслуга Нуну. Он играл очень-очень хорошо», — сказал Надаль в послематчевом интервью.

27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере. Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года.

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