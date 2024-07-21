Надаль поделился эмоциями после поражения в финале турнира в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после поражения в финале грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче за титул он уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.

«Добрый день всем. Прежде всего поздравляю Нуну. Ты провёл отличную неделю и заслуживаешь титула больше, чем кто-либо другой. Наслаждайся моментом. Выиграть титул — особенный случай. Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Я провёл здесь целых полторы недели, наслаждаясь этим удивительным местом. Мне было очень радостно на корте. Я провёл несколько хороших матчей. Сегодня был не лучший день. Это заслуга Нуну. Он играл очень-очень хорошо», — сказал Надаль в послематчевом интервью.

27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере. Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года.