Шнайдер — Саснович: россиянка выиграла первый сет финала турнира в Будапеште

В эти минуты проходит финал грунтового турнира серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия) между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и 134-й ракеткой мира белоруской Александрой Саснович. Представительница России одержала победу в первом сете, который закончился со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и белорусской теннисистками.
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Ранее Шнайдер и Саснович играли между собой один раз. В феврале 2024 года они сразились в финале квалификации на хардовом турнире в Дохе (Катар). Тогда Шнайдер одержала разгромную победу со счётом 6:1, 6:2.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.
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