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Шнайдер — Саснович: россиянка выиграла первый сет финала турнира в Будапеште

Шнайдер — Саснович: россиянка выиграла первый сет финала турнира в Будапеште
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В эти минуты проходит финал грунтового турнира серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия) между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и 134-й ракеткой мира белоруской Александрой Саснович. Представительница России одержала победу в первом сете, который закончился со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и белорусской теннисистками.

Будапешт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Диана Шнайдер
28
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
4 		1
         
Александра Саснович
134
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Ранее Шнайдер и Саснович играли между собой один раз. В феврале 2024 года они сразились в финале квалификации на хардовом турнире в Дохе (Катар). Тогда Шнайдер одержала разгромную победу со счётом 6:1, 6:2.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.

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