«Знаю, что все хотели победы Надаля». Боржеш — о титуле в Бостаде

51-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боржеш высказался о победе в финале грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче за титул он со счётом 6:3, 6:2 обыграл 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Я не знаю, что сказать. Я давно ждал этого момента. Я знаю, что мы все хотели, чтобы победил Надаль. Часть меня тоже желала этого. Но внутри меня прорвалось нечто большее. Речь не идёт о том, чтобы показать себя как можно лучше, а о том, чтобы проявить себя в важные моменты. Я не мог сыграть лучше, чем сегодня», — сказал Боржеш в послематчевом интервью.

27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере. Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года.