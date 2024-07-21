Видеообзор поражения Надаля в его первом с 2022 года финале турнира категории ATP

Сегодня, 21 июля, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил в финале грунтового турнира категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче за титул он проиграл 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Надалем и Боржешем в финале турнира в Бостаде.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере. Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года. Испанец примет участие на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые пройдут с 27 июля по 4 августа.