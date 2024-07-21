Видеообзор поражения Надаля в его первом с 2022 года финале турнира категории ATP
Поделиться
Сегодня, 21 июля, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил в финале грунтового турнира категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче за титул он проиграл 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.
Бостад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
51
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
261
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Надалем и Боржешем в финале турнира в Бостаде.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере. Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года. Испанец примет участие на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые пройдут с 27 июля по 4 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2024
-
18:47
-
18:27
-
17:55
-
17:54
-
17:33
-
16:56
-
16:47
-
16:36
-
15:56
-
15:44
-
15:38
-
15:05
-
15:03
-
14:54
-
14:47
-
14:36
-
14:08
-
13:09
-
12:50
-
12:24
-
12:00
-
11:54
-
11:40
-
10:35
-
10:21
-
10:16
-
10:10
-
09:52
-
09:43
-
00:58
-
00:45
-
00:28
-
00:10
- 20 июля 2024
-
23:59
-
23:09