Диана Шнайдер стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште
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28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в финале грунтового турнира серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Будапешт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
28
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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134
Александра Саснович
А. Саснович
Матч продолжался 1 час 36 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми возможных.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.
Комментарии
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