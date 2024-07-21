Диана Шнайдер стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште

28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в финале грунтового турнира серии WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 36 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми возможных.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.